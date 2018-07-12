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Мёнье: Бельгия может во второй раз на ЧМ-2018 обыграть англичан
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Мёнье: Бельгия может во второй раз на ЧМ-2018 обыграть англичан 

LiveSport.Ru 9 часов назад
Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье заявил, что команда не думает о том, как превзойти результат чемпионата мира 1986 года, а просто делает всё для того, чтобы выиграть матч с командой Англии.
Сборная Бельгии сыграет в матче за третье место чемпионата мира в России с командой Англии 14 июля в Санкт-Петербурге.
На ЧМ-1986 сборная Бельгии проиграла матч за третье место команде Франции (2:4).
«Мы играем лучше, чем Англия. Мы обыграли их на групповом этапе (1:0), а значит, можем и сейчас.
Мы хотим выиграть этот матч. Мы не думаем о том, что было в 1986-м, что нужно превзойти этот результат.
Это было другое время, мы просто готовимся к матчу за третье место, и у нас своя история…
Я всегда был поклонником английского футбола — Пол Скоулз, Алан Ширер, я любил смотреть Match of the Day.
У меня никогда не было шанса играть в Англии, но был бы рад сыграть против их команды», — цитирует Менье «Р-Спорт».
В полуфинале чемпионата мира сборная Бельгии проиграла команде Франции (0:1).
«Они сыграли умнее, чем Япония или Бразилия. В полуфинале нам не повезло в первые 20-25 минут, когда у нас были моменты, после этого Франция очень хорошо защищалась, и нам уже было трудно что-то изменить.
Мы все еще можем этой командой сыграть на чемпионате Европы-2020, но сохранить ее до чемпионата мира-2022 будет сложно», — добавил Менье.
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