Мёнье: Бельгия может во второй раз на ЧМ-2018 обыграть англичан

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье заявил, что команда не думает о том, как превзойти результат чемпионата мира 1986 года, а просто делает всё для того, чтобы выиграть матч с командой Англии.

Сборная Бельгии сыграет в матче за третье место чемпионата мира в России с командой Англии 14 июля в Санкт-Петербурге.

На ЧМ-1986 сборная Бельгии проиграла матч за третье место команде Франции (2:4).

«Мы играем лучше, чем Англия. Мы обыграли их на групповом этапе (1:0), а значит, можем и сейчас.

Мы хотим выиграть этот матч. Мы не думаем о том, что было в 1986-м, что нужно превзойти этот результат.

Это было другое время, мы просто готовимся к матчу за третье место, и у нас своя история…

У меня никогда не было шанса играть в Англии, но был бы рад сыграть против их команды», — цитирует Менье «Р-Спорт».

В полуфинале чемпионата мира сборная Бельгии проиграла команде Франции (0:1).

«Они сыграли умнее, чем Япония или Бразилия. В полуфинале нам не повезло в первые 20-25 минут, когда у нас были моменты, после этого Франция очень хорошо защищалась, и нам уже было трудно что-то изменить.

Мы все еще можем этой командой сыграть на чемпионате Европы-2020, но сохранить ее до чемпионата мира-2022 будет сложно», — добавил Менье.