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Хорваты решат вопрос с награждением Калинича и Вукоевича после финала ЧМ
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Хорваты решат вопрос с награждением Калинича и Вукоевича после финала ЧМ 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Хорватии решит вопрос о награждении медалями исключенных из команды нападающего Николы Калинича и члена хорватской делегации Огнена Вукоевича после финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
"По вопросу награждения медалями Калинича и Вукоевича команда решит после финала", — заявили в пресс-службе сборной.
Напоминаем, что Калинич был исключен из команды после своего отказа выходить на замену в матче с Нигерией.
Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира после публикации видео с лозунгами «Слава Украине».
Ранее защитник сборной Хорватии Домагой Вида на русском языке принес извинения перед Россией за фразу «Слава Украине», которая была произнесена после победы над российской национальной командой в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
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