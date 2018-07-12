Хорваты решат вопрос с награждением Калинича и Вукоевича после финала ЧМ

Сборная Хорватии решит вопрос о награждении медалями исключенных из команды нападающего Николы Калинича и члена хорватской делегации Огнена Вукоевича после финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

"По вопросу награждения медалями Калинича и Вукоевича команда решит после финала", — заявили в пресс-службе сборной.

Напоминаем, что Калинич был исключен из команды после своего отказа выходить на замену в матче с Нигерией.

Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира после публикации видео с лозунгами «Слава Украине».

Ранее защитник сборной Хорватии Домагой Вида на русском языке принес извинения перед Россией за фразу «Слава Украине», которая была произнесена после победы над российской национальной командой в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.