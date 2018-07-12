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Евгений Селезнев: «Зинченко круче Головина на данный момент»
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Евгений Селезнев: «Зинченко круче Головина на данный момент» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Украинский нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев считает, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на данный момент оценивается выше, чем хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин.
— Головин сопоставим с Зинченко, который сейчас в «Манчестер Сити»?
— Да они очень разные. Вообще разные.
— По стилю?
— Да по всему.
— И по классу?
— Ну не знаю: не видел Головина в тренировках, в играх. По телевизору это одно, вживую — совсем другое. Но Головина, на самом деле, пока равно сравнивать с Зинченко. Тот все-таки чемпион Англии. На данный момент украинец выше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ранее сообщалось о том, что Головин может перейти в «Челси», «Арсенал» или «Ювентус».
На чемпионате мира Головин провел 4 матча в составе сборной России, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
Полностью интервью с Селезневым — здесь
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