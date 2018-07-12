Почему сборная России может стать сильнее к ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу триумфально выступила на домашнем чемпионате мира по футболу и впервые в истории вышла в четвертьфинал. После успеха на мундиале от подопечных Станислава Черчесова ждут высоких результатов, но добиваться их придётся без многих героев прошедшего турнира. Почему потеря некоторых игроков вряд ли повлияет на перспективы команды на первенстве планеты в Катаре — в материале RT.

На домашнем чемпионате мира по футболу для сборной России во главе угла стоял результат. Время экспериментов с привлечением молодых игроков закончилось, а многомилионная армия болельщиков ждала успешного выступления на домашнем ЧМ. В итоге так и получилось. Подопечные Станислава Черчесова впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мундиаля, где лишь в серии пенальти уступили будущим финалистам первенства — хорватам.

Черчесов сделал ставку на опыт и не прогадал. На домашнем турнире сборная России предстала одной из самых возрастных команд (28,8 лет), уступив лишь Панаме (28,9), Египту (29), Аргентине (29,3), Мексике (29,4) и Коста-Рике (29,6). Примечательно, что из вышеназванных коллективов лишь Игорю Акинфееву и компании удалось пройти во второй раунд плей-офф.

Однако решение Черчесова доверить команду старожилам имеет мгновенные последствия. О завершении своих выступлений за национальную команду объявили Александр Самедов Юрий Жирков , а 38-летний Сергей Игнашевич и вовсе принял решение прекратить карьеру футболиста и попробовать себя на тренерском поприще. И если до Евро-2020 большинство игроков ещё будут выступать за национальную команду, то к мундиалю в Катаре сборную России ждёт практически полное обновление.

Но несмотря на это, у российских болельщиков есть все основания, чтобы смотреть в будущее с омтимизмом. В каждой линии у сборной существует серьёзная подпитка в лице молодых и талантливых спортсменов, которым по силам уже в ближайшее время достойно заменить своих более опытных коллег. Кроме того, в коллективе существует довольно обширное количество игроков, которые находятся в самом расцвете сил и с большой долей вероятности представят команду на турнире в Катаре.

Вратари

Несмотря на то, что Акинфеев уже на протяжении 14 лет считается первым номером национальной команды России, по вратарским меркам он ещё очень молод. Чемпионат мира доказал, что вратарь переживает очередной ренессанс, а его выступление на первенстве Европы 2020 года не поддаётся сомнению. Вероятно, сможет Игорь принять участие и на мундиале в Катаре.

Не стоит сомневаться и в перспективах Андрея Лунёва . У 26-летнего стража ворот впереди как минимум два мировых первенства, при этом есть вероятность, что именно он будет выступать на втором из них в качестве первого номера. А вот 34-летний Владимир Габулов вряд ли сможет выступить даже на Евро. Учитывая наличие юного и талантливого Александра Селихова , шансы голкипера «Брюгге» выглядят не так предпочтительно.

При этом не стоит сбрасывать со счетов Сослана Джанаева и Станислава Крицюка. У вратаря «Рубина» есть все шансы сохранить отличную форму вплоть до первенства планеты в Катаре, а у 27-летнего Крицюка — дорасти до голкипера уровня национальной команды.

Защитники

Оборонительная линия сборной России уже лишилась Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, не может рассчитывать на братьев Алексея и Василия Березуцких, а в скором времени может потерять ещё нескольких исполнителей. 31-летние Фёдор Кудряшов Владимир Гранат вероятно смогут выступить на первенстве Европы, но рассчитывать на них в Катаре будет сложно. То же касается и Игоря Смольникова . Фланговому защитнику «Зенита» 29 лет, но потеря скоростных качеств, которая практически неминуемо происходит с возрастом, может окончательно закрыть спортсмену путь в национальную команду.

В ближайшие годы побороться за место левого защитника могут молодые Эльмир Набиуллин Константин Кучаев . После ухода Доменико Кришито , защитник «Зенита» имеет все шансы потеснить многоопытного, но немолодого Жиркова в основном составе коллектива из Санкт-Петербурга, а игрок ЦСКА имел все шансы выступить на домашнем мундиале. Но ему, как и многим, помешала травма. Помимо того, нельзя сбрасывать со счетов и кандидатуру Георгия Щенникова . Не по годам опытному защитнику армейцев всего 27 лет, что оставляет ему шансы выступить как минимум на ближайших первенствах Европы и мира.

Полузащитники

Юрий Газинский и Как отмечалось ещё до старта мундиаля, линия полузащиты у сборной России является самой мощной и обладает наибольшим количеством классных исполнителей. Кроме уже завершившего карьеру в сборной Самедова, самыми возрастными игроками команды являются Алан Дзагоев Александр Ерохин , возраст которых составляет всего 28 лет. Поэтому тренерский штаб национальной команды сможет рассчитывать на них не только на первенстве Европы, но и на мундиале в Катаре. В самом расцвете находится и лучший бомбардир коллектива на турнире Денис Черышев . На данный момент хавбеку «Вильярреала» всего 27 лет.

Нападающие

На домашнем чемпионате мира по футболу атакующая линия сборной России была представлена двумя футболистами. Артём Дзюба Фёдор Смолов — спортсмены примерно одного возраста и оба ещё не разменяли 30-летний рубеж, что практически гарантирует им обоим возможность выступить на Евро-2020. При этом ставить крест на их перспективах отправиться в Катар тоже не стоит. Форварду «Зенита» к тому моменту исполнится 33 года, что является весьма допустимым возрастом для спортсмена его амплуа и стиля игры.

У Станислава Черчесова солидный выбор и среди представителей данной линии поля. Из-за травмы мундиаль пропустил один из лучших бомбардиров чемпионата России в прошедшем сезоне Александр Кокорин . Способны вернуть доверие тренера Дмитрий Полоз Антон Заболотный , которые на протяжении долгого времени постоянно вызывались в сборную, но не попали на первенство планеты. К слову, всем троим футболистам «Зенита» по 27 лет, что позволяет рассчитывать на них в долгосрочной перспективе.

Но, пожалуй, главной надеждой сборной России в нападении является Фёдор Чалов . 20-летний форвард впечатляюще провёл концовку предыдущего первенства страны, отметившись шестью забитыми мячами в семи встречах. Такие результаты принесли ему не только место в основном составе армейского клуба, но и вызов в национальную команду. На чемпионат мира игрок ЦСКА всё-таки не попал, но к европейскому турниру должен быть в отличной форме.