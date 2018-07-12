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Блинд близок к переходу в «Аякс» из «Манчестер Юнайтед»
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Блинд близок к переходу в «Аякс» из «Манчестер Юнайтед» 

SPORT24.ru 9 часов назад
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Дейли Блинд в ближайшее время должен стать игроком «Аякса». По информации De Telegraaf, клубы близки к тому, чтобы достичь договоренности о переходе 28-летнего игрока. Ожидается, что трансфер будет осуществлен в ближайшие 48 часов.
Блинд перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2014 году после успешного выступления в составе сборной Голландии на ЧМ-2014, где команда Луи ван Гала заняла третье место. «Юнайтед» заплатил за трансфер Блинда 13.8 млн фунтов. В сезоне-2017/18 голландец крайне редко попадал в стартовый состав «красных дьяволов», проведя лишь 7 матчей в АПЛ.
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