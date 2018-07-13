«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению финалиста ЧМ-2018 

"Манчестер Юнайтед" в скором времени может решить вопрос о переходе полузащитника сборной Хорватии и миланского «Интера» Ивана Перишича, сообщает "Советский спорт".
По информации Paris United, в Манчестер скором времени прибудут агенты Фали Рамадани и Пини Захави для завершения переговоров.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью очень заинтересован в трансфере хорватского футболиста.
Вместе со сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018 в России хавбек добрался до финала. За весь турнир полузащитник забил два мяча.
Финальный матч пройдет 15 июля в «Лужниках» и начнется в 18.00 по московскому времени. Хорватия сразится со сборной Франции.
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Ранее тренерский штаб сборной Хорватии прокомментировал госпитализацию Перишича.