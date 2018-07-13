«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению финалиста ЧМ-2018

По информации Paris United, в Манчестер скором времени прибудут агенты Фали Рамадани и Пини Захави для завершения переговоров.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью очень заинтересован в трансфере хорватского футболиста.

Вместе со сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018 в России хавбек добрался до финала. За весь турнир полузащитник забил два мяча.

Финальный матч пройдет 15 июля в «Лужниках» и начнется в 18.00 по московскому времени. Хорватия сразится со сборной Франции.

Ранее тренерский штаб сборной Хорватии прокомментировал госпитализацию Перишича.