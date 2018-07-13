Ещё
«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению финалиста ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению финалиста ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Манчестер Юнайтед" в скором времени может решить вопрос о переходе полузащитника сборной Хорватии и миланского «Интера» Ивана Перишича, сообщает "Советский спорт".
По информации Paris United, в Манчестер скором времени прибудут агенты Фали Рамадани и Пини Захави для завершения переговоров.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью очень заинтересован в трансфере хорватского футболиста.
Вместе со сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018 в России хавбек добрался до финала. За весь турнир полузащитник забил два мяча.
Финальный матч пройдет 15 июля в «Лужниках» и начнется в 18.00 по московскому времени. Хорватия сразится со сборной Франции.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее тренерский штаб сборной Хорватии прокомментировал госпитализацию Перишича.
Газета.Ru: последние новости
Ярцев покинул пост генерального директора "Тамбова" "Милан" готов продать защитника Бонуччи при одном условии Бельгийский голкипер назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли42
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20182
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России1
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение