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Менье: «Никогда не видел, чтобы Мбаппе тянул время в матчах за „ПСЖ“
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Менье: «Никогда не видел, чтобы Мбаппе тянул время в матчах за „ПСЖ“ 

SPORT24.ru 9 часов назад
Защитник сборной Бельгии Тома Менье заявил, что в «ПСЖ» его одноклубник, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не был замечен в затягивании времени, что он делал в полуфинале чемпионата мира — 2018.
Сборная Франции в 1/8 финала победила в Санкт-Петербурге команду Бельгии (1:0). В одном из эпизодов Мбаппе заработал желтую карточку за затяжку времени.
”Никогда не видел, чтобы Мбаппе делал такое в «ПСЖ». Надеюсь, что он не поддастся плохому влиянию. Если ему удастся остаться сфокусированным, с его отношением к делу он может стать великим футболистом”, — приводит слова Менье.
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