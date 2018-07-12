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Лобанцев заговорил словами Касильяса после перехода из «Локо» в «Ротор»
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Лобанцев заговорил словами Касильяса после перехода из «Локо» в «Ротор» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Бывший вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев прокомментировал переход в «Ротор». Волгоградский клуб в следующем сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ. — Мне нравится высказывание Икера Касильяса: «В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол, я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать», — цитирует пресс-служба Волгоградского клуба слова 23-летнего Лобанцева. — Вот это моя главная задача, как в тренировках, так и в официальных играх. Готов бороться за место основного голкипера. Волгоград заслуживает играть в Премьер-лиге.
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