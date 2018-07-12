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Далич назвал выход в финал ЧМ-2018 одним из самых важных успехов в истории Хорватии
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Далич назвал выход в финал ЧМ-2018 одним из самых важных успехов в истории Хорватии 

RT на русском 8 часов назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с национально командой Франции в финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Нас ждёт самое серьёзное испытание. Французы играли в ином стиле, показали, что могут хорошо защищаться и опасно контратаковать. Нам будет сложно им противостоять, потому что у них чрезвычайно быстрые игроки в группе атаки, такие как Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе», — заявил Далич.
Он отметил, что впереди у команды не просто матч, а особый день в жизни каждого футболиста.
«Команда подойдёт к нему соответствующим образом. Да, будет тяжело, но я считаю, что ребята продемонстрируют силу, энергию и мотивацию, чтобы достойно выступить. Наша сборная сотворила сенсацию и, конечно же, вошла в историю. Это один из самых важных успехов в истории Хорватии, и я горжусь, что причастен к подобному достижению. Гордимся, что смогли прославить нашу страну и принести радость её жителям», — добавил специалист.
Сборная Хорватии, лучшим результатом которой было третье место на ЧМ-1998, впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Франции. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», начало в 18:00.
Ранее Далич рассказал о состоянии футболистов сборной Хорватии после полуфинала ЧМ-2018 с Англией.
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