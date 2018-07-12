Хорватские пожарные смотрели серию пенальти в матче ЧМ с Россией во время вызова

Хорватские пожарные сняли вирусный видеоролик, в котором они смотрят серию пенальти в матче национальной сборной с командой России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

В видеоролике, опубликованном на ютубе, пожарным поступает вызов прямо перед решающим голом в серии пенальти матча.

Данное видео стало попыткой обратить внимание футбольных фанатов на аккуратное обращение с пиротехникой.

Встреча четвертьфинала мирового первенства завершилась победой сборной Хорватии.

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