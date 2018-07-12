Хорватские пожарные смотрели серию пенальти в матче ЧМ с Россией во время вызова 

Хорватские пожарные сняли вирусный видеоролик, в котором они смотрят серию пенальти в матче национальной сборной с командой России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
В видеоролике, опубликованном на ютубе, пожарным поступает вызов прямо перед решающим голом в серии пенальти матча.
Данное видео стало попыткой обратить внимание футбольных фанатов на аккуратное обращение с пиротехникой.
Встреча четвертьфинала мирового первенства завершилась победой сборной Хорватии.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее нападающий сборной Хорватии Иван Перишич был доставлен в больницу после матча полуфинала чемпионата мира — 2018 с командой Англии.