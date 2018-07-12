Фабрегас пожелал Конте удачи в будущем

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас пожелал удачи в будущем главному тренеру команды Антонио Конте.

«Спасибо, Мистер, за чемпионский титул английской Премьер-лиги и Кубок Англии. Сначала мне было непросто, но, надеюсь, что смог заставить вас испытывать гордость. Удачи в будущем!» — написал Фабрегас в своём «твиттере».

Сегодня, 12 июля, итальянское издание Sky Sport Italia сообщило, что «Челси» уволил Конте и его помощников. Ранее сообщалось, что новым главным тренером лондонской команды станет экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри.