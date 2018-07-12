Перишич прошел обследование МРТ в Москве 

Советский спорт: последние новости

«Глазго Рейнджерс» победил в первом официальном матче под руководством Джеррарда

Бэйл – Роналду: Удачи в будущем, мой друг

Юри Тилеманс: Матч за третье место не будет для Бельгии простой формальностью