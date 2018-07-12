Перишич прошел обследование МРТ в Москве 

Ранее сообщалось, что 29-летнего игрока доставили в московскую больницу после полуфинала ЧМ с Англией, где он находился на обследовании с травмой правого коленного сустава. — Госпитализирован? Нет, это не подходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное. Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале, — сказали в пресс-службе сборной Хорватии агентству ТАСС.
Иван Перешич был признан лучшим игроком полуфинального матча Хорватия — Англия (2:1).