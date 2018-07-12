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​Далич: «Смог бы добиться высоких результатов с „Реалом“ или „Барселоной“
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​Далич: «Смог бы добиться высоких результатов с „Реалом“ или „Барселоной“ 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что его коллег-соотечественников недооценивают в Европе. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре прошлого года, до этого он тренировал клубы в Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Работая в Хорватии, я не хотел оставаться средним тренером, но ждать какие-то подачки тоже не собирался. К сожалению, в Европе хорватских тренеров не так уважают, хотя они способны показывать очень хорошие результаты. В Европе больше ориентируются на бренд, большие деньги, а руководители клуба в Саудовской Аравии хотели найти молодых людей, которые жаждали добиться высоких результатов, я решился начать свой путь с нижней ступени. И уже через год своей карьеры я работал с лучшим клубом Азии", — сказал Далич на пресс-конференции.
"В Азии я заслужил имя, авторитет, я возглавлял там два больших клуба, с которыми добился высоких результатов. Когда Хорватия призвала меня под свои знамена, я не сомневался ни на секунду. Я верю в свою работу, в своих игроков. Мне на блюдечке ничего никто просто так не подносит, в отличие от различных тренеров в Европе, которым сразу дают большие команды только потому, что они в прошлом были великим игроками".
Специалист также отметил заметил, что сумел бы добиться высоких результатов с такими европейскими грандами, как «Барселона» или "Реал". «Мы хотим доказать, что в Хорватии сильные специалисты», — заметил он.
В финале чемпионата мира 15 июля хорваты сыграют с французами.
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18:00 15.07.2018
Франция — Хорватия
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