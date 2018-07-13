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Украинский футболист отказался «становиться животным» и поддержал Смолова
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Украинский футболист отказался «становиться животным» и поддержал Смолова 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бывший нападающий краснодарской «Кубани» и сборной Украины по футболу Евгений Селезнев вступился за форварда сборной России Федора Смолова после неудачи на чемпионате мира-2018. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!» — написал украинец в своем Instagram. Позднее он пояснил, что поддержал Смолова, «так как был в его шкуре» и знает, что у него сейчас на душе. «Нужно оставаться людьми, а не животными», — резюмировал он.
11 июля главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил неудачу нападающего Федора Смолова на домашнем чемпионате мира по футболу и взял вину за произошедшее на себя. «В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина», — заявил он.
7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не сумел реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».
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