«Ахмат»: во время матча наши болельщики успокоили пьяных английских фанатов

В эти минуты «Ахмат» проводит товарищеский матч с клубом «Бирмингем Сити» в рамках подготовки к новому сезону. Как сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере», в конце первого тайма болельщики команды успокоили пьяных английских фанатов, которые пытались оскорбить футболистов российского клуба.

«Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего грозненские болельщики привели их в чувство. Случилось это уже на 45-й минуте, перед свистком арбитра на перерыв», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Матч «Бирмингем Сити» — «Ахмат» проходит в Йенбахе (Австрия). После первого тайма грозненцы вели в счёте — 1:0.