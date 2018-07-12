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«Ахмат»: во время матча наши болельщики успокоили пьяных английских фанатов
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«Ахмат»: во время матча наши болельщики успокоили пьяных английских фанатов 

Чемпионат.com 8 часов назад
В эти минуты «Ахмат» проводит товарищеский матч с клубом «Бирмингем Сити» в рамках подготовки к новому сезону. Как сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере», в конце первого тайма болельщики команды успокоили пьяных английских фанатов, которые пытались оскорбить футболистов российского клуба.
«Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего грозненские болельщики привели их в чувство. Случилось это уже на 45-й минуте, перед свистком арбитра на перерыв», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Матч «Бирмингем Сити» — «Ахмат» проходит в Йенбахе (Австрия). После первого тайма грозненцы вели в счёте — 1:0.
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