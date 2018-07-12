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Марез: «Хочу быть частью команду, которая выигрывает трофеи в каждом сезоне»
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Марез: «Хочу быть частью команду, которая выигрывает трофеи в каждом сезоне» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Рияд Марез прокомментировал свой переход в стан чемпиона АПЛ.
"У «Манчестер Сити есть всё для победы в Лиге чемпионов. Это цель клуба, ради которой мы должны прилагать все усилия. Я знаю, что эта команда хочет выигрывать трофеи в каждом сезоне, и я хочу быть частью такой команды. Трофей Лиги чемпионов достаётся большим командам. „Манчестер Сити“ — одна из таких», — приводит слова алжирца Daily Mail.
10 июля было объявлено о переходе Мареза в «Манчестер Сити» из «Лестера» за 68 миллионов евро.
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