Марез: «Хочу быть частью команду, которая выигрывает трофеи в каждом сезоне»

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Рияд Марез прокомментировал свой переход в стан чемпиона АПЛ.

"У «Манчестер Сити есть всё для победы в Лиге чемпионов. Это цель клуба, ради которой мы должны прилагать все усилия. Я знаю, что эта команда хочет выигрывать трофеи в каждом сезоне, и я хочу быть частью такой команды. Трофей Лиги чемпионов достаётся большим командам. „Манчестер Сити“ — одна из таких», — приводит слова алжирца Daily Mail.

10 июля было объявлено о переходе Мареза в «Манчестер Сити» из «Лестера» за 68 миллионов евро.