​Селезнёв: «Сборной России можно было бы заканчивать с футболом, не выйди она из группы»

Украинский нападающий «Акхисара» Евгений Селезнев признался, что не сомневался в выходе сборной России из группы на ЧМ-2018.

— Россия дошла до четвертьфинала. Великое достижение?

— Группа у вас была так себе. Саудовская Аравия и Египет без Салаха. Если бы из неё не вышли, тогда надо было вам заканчивать с футболом. Не сомневался, что Россия попадет в плей-офф.

— Что скажете об игре с Испанией?

— Давайте называть вещи своими именами. 75 процентов против 25 владения мячом в пользу Испании. Так? Дзюба заработал пенальти. А еще шансы у вас разве были?

— А против Хорватии команда Черчесова понравилась?

— Я сам футболист и понимаю, что происходило на поле. Ваши всё правильно делали. Сели в оборону и ждали своих шансов.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).