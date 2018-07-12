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​Селезнёв: «Сборной России можно было бы заканчивать с футболом, не выйди она из группы»
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​Селезнёв: «Сборной России можно было бы заканчивать с футболом, не выйди она из группы» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Украинский нападающий «Акхисара» Евгений Селезнев признался, что не сомневался в выходе сборной России из группы на ЧМ-2018.
— Россия дошла до четвертьфинала. Великое достижение?
— Группа у вас была так себе. Саудовская Аравия и Египет без Салаха. Если бы из неё не вышли, тогда надо было вам заканчивать с футболом. Не сомневался, что Россия попадет в плей-офф.
— Что скажете об игре с Испанией?
— Давайте называть вещи своими именами. 75 процентов против 25 владения мячом в пользу Испании. Так? Дзюба заработал пенальти. А еще шансы у вас разве были?
— А против Хорватии команда Черчесова понравилась?
— Я сам футболист и понимаю, что происходило на поле. Ваши всё правильно делали. Сели в оборону и ждали своих шансов.
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).
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