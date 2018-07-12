Guardian: после ЧМ-2018 мир увидел «веселую сторону» России

После проведения главного спортивного события — чемпионата мира по футболу-2018 мир увидел «веселую сторону» России, пишет британская газета The Guardian

C ЧМ-2018 Россия, наконец, меняет какую-то часть своего послания во внешний мир, отмечает издание. Сотни тысяч иностранцев видят, что в России есть «веселая сторона». Это может быть временным явлением, говорится в материале. Тем не менее, этот феномен не cможет скрыть все темные аспекты, но его, безусловно, следует приветствовать.

Не так давно, отмечает газета, в российских СМИ появлялись отзывы английских болельщиков, которые делились хорошими впечатлениями о пребывании в России на ЧМ-2018.

Автор материала признает: да, британская пресса действительно было сосредоточена в сообщениях о России на отрицательном, на проблемах хулиганов и нынешней политической ситуации. Однако автор поясняет, что хороший чемпионат не означает, что журналисты должны были игнорировать любой негатив вокруг России.

"Как и большинство россиян, я был удивлен, насколько великолепна атмосфера, но я всегда ожидал, что Россия проведет отличный чемпионат мира. Я был московским корреспондентом более десяти лет, и за это время город и страна изменились до неузнаваемости. Я говорил всем, что большинство фанатов, приехавших в Россию, наверняка отлично проведут время", — пишет автор материала Шон Уолкер.