«Пюник» в первом матче под руководством Талалаева обыграл «Вардар» в ЛЕ

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Пюник» принимал на своём поле македонский «Вардар». Встреча проходила на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе победителей гол на свой счёт записал Мохамед Конате , который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Урал» . Ивуарийский футболист отличился на 28-й минуте. Этот матч стал для «Пюника» первым официальным под руководством нового главного тренера российского специалиста Андрея Талалаева Ответный матч «Пюник» и «Вардар» проведут в Скопье на стадионе «Филип II Арена» 19 июля.