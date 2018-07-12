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«Пюник» в первом матче под руководством Талалаева обыграл «Вардар» в ЛЕ
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«Пюник» в первом матче под руководством Талалаева обыграл «Вардар» в ЛЕ 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Пюник» принимал на своём поле македонский «Вардар». Встреча проходила на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей гол на свой счёт записал Мохамед Конате, который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Урал». Ивуарийский футболист отличился на 28-й минуте. Этот матч стал для «Пюника» первым официальным под руководством нового главного тренера российского специалиста Андрея Талалаева.
Ответный матч «Пюник» и «Вардар» проведут в Скопье на стадионе «Филип II Арена» 19 июля.
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