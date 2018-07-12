«Ахмат» обыграл «Бирмингем» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата». Единственный гол забил защитник Родолфо, который реализовал пенальти.

Следующий контрольный матч «Ахмат» проведет 19 июля с катарским клубом «Аль-Духаиль».