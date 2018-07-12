Ещё
Матч за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным судьей на матч за третье место чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), ассистентами арбитра назначены его соотечественники Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури.
Резервным судьей выступит сенегалец Маланг Дьедиу, а резервным ассистентом — его соотечественник Джибриль Камара.
Матч Англия — Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее аргентинский арбитр Нестор Питана был назначен главным судьей на матч финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии.
Газета.Ru: последние новости
Бельгийский голкипер назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018 Бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара Сборная Бельгии будет играть на победу в матче за третье место на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение