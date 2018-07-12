Матч за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана

Иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным судьей на матч за третье место чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщает ТАСС.

Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), ассистентами арбитра назначены его соотечественники Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури.

Резервным судьей выступит сенегалец Маланг Дьедиу, а резервным ассистентом — его соотечественник Джибриль Камара.

Матч Англия — Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее аргентинский арбитр Нестор Питана был назначен главным судьей на матч финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии.