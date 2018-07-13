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Как сборную России проверяли на допинг во время ЧМ? Ответ Безуглова
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Как сборную России проверяли на допинг во время ЧМ? Ответ Безуглова 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» рассказал, как обстояла проверка команды на допинг во время домашнего чемпионата мира, на котором она показала лучший в современной истории результат — вышла в 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти — 3:4). Специалист напомнил, что последний положительный тест на запрещенные вещества на мировых первенствах был сдан в 1994 году.
— Допинг-контроль — особая тема. Есть ли цифра — как часто сборную России проверяли в период со старта сбора перед ЧМ и до завершения турнира?
Аммиак в голову, допинг в язык. Сборная России вызывает сумасшествие
— Эта тема особая больше для СМИ, чем для нас. В себе и наших футболистах мы уверены, и никаких проблем не ждали и не ждем. Но надо признать, что проб мы сдали немало — только во время сборов и матчей чемпионата мира их было около 80. Два раза был внесоревновательный контроль и контроли после каждой игры.
С начала же года каждый из кандидатов в сборную команду сдал более 10 проб.
— В чем особенность допинг-контроля на ЧМ — как это организовано во время игр и в период, когда команда работает на сборах?
— На чемпионатах мира контроль организует ФИФА. Инспекторы допинг-контроля могут приехать в любое время. Каждая сборная предоставляет всю информацию о местонахождении футболистов и поэтому они всегда знают, где искать команды. К нам приезжали в Нойштифт на сбор перед ЧМ и дважды в Новогорск. Один раз приезжали инспекторы из РУСАДА, которое тоже в этом году работает очень активно — что мы можем только приветствовать. Сдается кровь и моча. Все пробы анализируются в зарубежных лабораториях. Никаких проблем в этом направлении мы не ожидаем.
— Кто из футболистов чаще других сдавал допинг-пробы?
— Все футболисты, входившие в расширенный список кандидатов в сборную, сдали с декабря по 10 и больше проб. Ребята, команды которых играли в еврокубках, сдали проб еще больше, ведь к ним приезжали и инспектора из УЕФА.
— Были ли напряженные ситуации во время допинг-процедур или ситуации, которых вы не понимали?
— Абсолютно никаких проблем не возникало. Все со стороны инспекторов из ФИФА проходило быстро и профессионально. Такого, чтобы они приезжали в 7 часов утра несколько дней подряд, как это было на Евро, не случалось.
— Внимание антидопинговых служб к сборной России по ходу турнира, когда стало понятно, что нет ни одной положительной пробы, пошло на спад?
— На чемпионатах мира с 1994 года нет ни одной положительной пробы. Поэтому контроль всегда, в принципе, одинаков.
— В чем он заключается?
— Обычно это два внесоревновательных контроля: весной и уже на сборе перед чемпионатом, и по две пробы после каждого матча, в том числе — контрольного. В этом году к нам приезжали и после выхода в плей-офф, но это обычная практика — просто мы впервые дошли до такой стадии. (Сергей ЕГОРОВ)
Полная версия интервью Эдуарда Безуглова
Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей // Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? // Россия на ЧМ-2018: импульс, который нельзя потерять // За что мы полюбили эту сборную России
Россия — Хорватия
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь // Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018
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