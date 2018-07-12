Главный тренер «Витязя» Белов рассказал, что лидеру команды Аалтонену предоставлен отпуск

Главный тренер ХК «Витязь» Валерий Белов рассказал о предсезонной работе.

«15 июля у нас будет открытая тренировка, и там мы поговорим о задачах на сезон. Сегодня мы поздравили ребят с началом подготовки к новому розыгрышу КХЛ. Не достает нам пока Миро Аалтонена. Он завершил сезон совсем недавно, и ему дали небольшой отпуск. Он присоединится к нам в Италии.

Все живы, здоровы. Хочется, чтобы все подошли к началу предсезонной подготовки в одинаковой форме. Задача этих первых двух недель — привести всех к одному знаменателю перед сборами в Италии. Тренировочный лагерь там у нас будет очень серьезным. Особенно первые 11 дней, когда не будет игр, а только тренировки. Потом будет легче, когда начнётся цикл тренировочных матчей. Для нас главное, чтобы ребята, которые пришли на роль лидеров, особенно это касается иностранцев, быстрее адаптировались и показали свой уровень. Ведь у нескольких наших легионеров, в том числе двух финских нападающих, год назад это не получилось, хотя ребята были опытные», — цитирует Белова официальный сайт клуба.

Нападающий Миро Аалтонен вернулся в команду. В сезоне 2017/18 он играл в Северной Америке в фарм-клубе «Торонто» в Американской хоккейной лиге, и завоевал с «Торонто Марлиз» Кубок Колдера. Аалтонен был выбран «Анахайм Дакс» под общим 177-м номером на драфте 2013 года. В сезоне-2016/17 финский хоккеист выступал за «Витязь», провел в КХЛ 59 игр, в которых набрал 44 (19+25) очков. После этого Аалтонен перешел в «Торонто», но в НХЛ не провел ни одной игры.

Валерий Белов возглавляет команду третий сезон. В сезоне-2016/17 он вывел «Витязь» в плей-офф — впервые в истории клуба КХЛ. В прошлом сезоне команда не попала в плей-офф. Белов — двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера «Ак Барса»ю