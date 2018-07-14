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«Ростов» проведёт товарищеские матчи со «Славией» и «Хайдуком»
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«Ростов» проведёт товарищеские матчи со «Славией» и «Хайдуком» 

Чемпионат.com 45 минут назад
«Ростов» определился с соперниками по двум товарищеским матчам на сборе в Австрии, на котором команда готовится к новому сезону российской Премьер-Лиги.
Сегодня, 14 июля, «Ростов» проведёт товарищескую игру с пражской «Славией», которая финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Чехии в прошлом сезоне. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.
19 июля подопечные Валерия Карпина сыграют со сплитским «Хайдуком» — третьей командой в таблице чемпионата Хорватии по итогам минувшего сезона.
«Ростов» занял 11-е место в таблице РФПЛ в прошлом сезоне. Второй учебно-тренировочный сбор команды в Австрии продолжится до 21 июля.
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