Трансферные стоимости наших футболистов подтверждают успех сборной на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ушел от ответа на вопрос о своей дальнейшей судьбе.

Наставник главной команды страны рассказал в интервью «Спорт-экспрессу», что сейчас он на работе в Российском футбольном союзе : «К сожалению, пришлось раньше времени возвращаться к офисным рабочим будням — опережать события сейчас не имеет никакого смысла». Пару дней назад, говоря о результате, показанном на чемпионате российской сборной, Черчесов заявил: «Если в моральном плане мы одержали победу, то в спортивном — нет… Мы были в шаге от полуфинала».

И, тем не менее, выступление российских футболистов на чемпионате мира вызвало у соотечественников только позитивные чувства: гордость, радость, уважение и восхищение. Такой результат получили социологи ВЦИОМ в ходе последнего опроса. Стыдно за игроков национальной сборной было всего 1% россиян, отмечается на сайте ВЦИОМ. Для российских болельщиков игра нашей команды на чемпионате останется самым ярким впечатлением, заявил в эфире НСН бывший игрок сборной России, тренер Денис Бояринцев . И объяснил, почему.

«Та самоотдача, жажда борьбы, выход из группы, проход испанцев, интригующий матч с Хорватией, серия пенальти, эти эмоции — конечно, это самое первостепенное. Самое яркое — это выступление нашей команды», — заявил тренер.

Российские футболисты преподнесли соотечественникам настоящий праздник — вторит Бояринцеву бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов

«Наша сборная сделала праздник, преподнесла хороший такой подарок для нашей страны — попала в четвертьфинал. Мало кто ожидал такого. И поэтому этот успех вдвойне приятен», — подчеркнул собеседник НСН.

Хвалят российских футболистов не только на родине, что вполне понятно. Достаточно вспомнить благожелательные отзывы об игре россиян в зарубежной прессе — с определенного момента о наших там стали писать сугубо в позитивном ключе. Те же Головин, Дзюба, Черышев назывались в иностранных спортивных СМИ в числе самых ярких открытий этого чемпионата. А европейские футбольные гранды выстраиваются в очередь, чтобы перекупить российских футболистов. Этого не было бы, не докажи они свою эффективность на поле. Так что Станислав Черчесов, хоть он и «космос», как было написано на известном граффити, но и он бывает неправ: с точки зрения спортивных побед нашей сборной и ее тренерским штабом есть повод гордиться.

Всеволод Нерознак