СМИ обеспокоились судьбой российских геев после окончания чемпионата мира

Мировое агентство The Associated Press опубликовало полный глубоких наблюдений очерк обозревателя Анжелы Чарлтон «Проведение Кубка мира делает Россию более дружелюбной по отношению к геям. До поры, до времени»

Корреспондент представляет читателям гей-активиста из Санкт-Петербурга Петра Воскресенского , по профессии врача-анестезиолога, который утверждает, что уже потерял одну работу по причине своей гомосексуальности и теперь боится потерять другую, поскольку не делает из своей ориентации секрета. В беседе с корреспондентом AP он выразил надежду, что проведение в России чемпионата мира поможет русским осознать, что «открытость и толерантность являются положительным опытом», благодаря чему они пересмотрят свое резко отрицательное отношение к LGBT-сообществу.

«Пока идет чемпионат, Россия кажется почти дружелюбной по отношению к геям. Испытующий взгляд мирового сообщества заставляет российские власти приостановить преследование гей-активистов. Во всяком случае, в течение чемпионата подобных случаев не было. Так, власти не стали наказывать британского гей-активиста за проведение одиночного протеста возле Кремля, и не запрещают разворачивать флаги цвета радуги на матчах», — пишет Анжела Чарлтон.

«Это так непохоже на Россию, где запрещена гей-«пропаганда», а власти закрывают глаза на сообщения о пытках геев в Чечне. На Россию, где прощается глумление над геями в школах и редко наказывается насилие против секс-меньшинств. На Россию, где за развернутый «радужный» флаг можно получить арест».

«Пока идет чемпионат, я могу не скрывать свою ориентацию на публике, — говорит корреспонденту AP Aндрей, работник ночного клуба «Star Vasha» в Екатеринбурге, городе, где также проходят матчи. — Чемпионат приносит больше информации, больше связей, больше возможностей». Он просит корреспондента не называть свою фамилию, «опасаясь недоброжелательной реакции со стороны своего окружения».

«Настоящий экзамен наступит после 15 июля, когда чемпионат закончится, и болельщики улетят домой», — пишет Чарлтон. Она задается вопросом: «Изменит ли Кубок мира страну? Некоторые опасаются, что полиция и воинствующие группировки отыграются на LGBT-сообществе, как только исчезнут телекамеры».

Однако петербуржец Воскресенский надеется на лучшее и не согласен с теми, кто призывал к бойкоту проводимого в России чемпионата мира. «Такие события помогают русским знакомиться с другими культурами и идеями», — говорит он.

Корреспондент напоминает, что в 2013 году в России был принят закон, запрещающий гей-«пропаганду» (это слово автор статьи принципиально берет в кавычки) среди несовершеннолетних. «Закон также запрещает проведение гей-парадов и содержит ясный сигнал, что дискриминация ЛГБТ является нормой», — пишет AP.

Воскресенский является постоянным посетителем санкт-петербургского «Дома разнообразия», открытого в преддверии чемпионата международной общественной группой Fare Network, борющейся с расизмом и преследованиям геев в рядах спортсменов. Власти Санкт-Петербурга выдворили активистов из офиса, однако группа продолжает свою кампанию, и в течение суток новый офис был открыт, пишет Анжела Чарлтон. «Похоже, что российские власти ведут тонкую игру», — считает она.

В статье рассказывается о том, как Нижнем Новгороде рабочие стадиона удалили «радужный» флаг, вывешенный британской активисткой Ди Каннингэм — членом организации 3LionsPride. Однако после звонка активистов в FIFA те же самые рабочие водрузили флаг на прежнее место. «Русские болельщики оказались более дружелюбными и любознательными, чем я ожидала, — говорит Ди Каннингэм. — Во время проводимого в Волгограде матча между Англией и Тунисом российский болельщик увидел гей-флаг издалека, подошел к тем, кто его развернул, и вступил в разговор. Кажется, он понял, что можно быть одновременно футбольным фанатом и геем. И это дает надежду на перемены».

«То, что будет происходить с российским ЛГБТ-сообществом после окончания чемпионата, послужит уроком для FIFA, планирующей проведение следующего чемпионата в Катаре, где гей-секс вне закона, — читаем в статье. — В сегодняшней России быть геем не запрещено, но это чревато профессиональными и персональными рисками».

Автор приводит слова еще одного российского гей-активиста — Джонни Джибладзе, координатора санкт-петербургской организации Coming Out, зафиксировавшей более 300 случаев нападений на представителей ЛГБТ и враждебного отношения к людям с нетрадиционной ориентацией в течение последних лет. «С одной стороны, странно, что Кубок мира проводится в России. С другой стороны, это дает обществу возможность новых контактов, новой информации. Бойкот чемпионата способствовал бы только большей изоляции», — заключает активист организации Coming Out.

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