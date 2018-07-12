«Тракай» Билялетдинова сыграл вничью в 1-м матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы 

Литовский «Тракай» сыграл вничью с казахстанским «Иртышем» (0:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы.
В составе хозяев всю встречу отыграли россияне Евгений Осипов и Динияр Билялетдинов. У гостей всю встречу отыграл экс-игрок «Рубина» и «Краснодара» Сергей Кисляк. На 86-й минуте он не реализовал пенальти.
Лига Европы-2018/2019 1-й отборочный раунд 1-й матч «Тракай» (Литва) — «Иртыш П» (Казахстан) — 0:0 Нереализованный пенальти: Кисляк (Иртыш П), 86 (вратарь)
Судья: Вериссиму (Португалия).
12 июля. Вильнюс. Стадион «LFF Stadium (Vetra Stadium)».