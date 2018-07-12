Тома Менье: Сборная Бельгии играет лучше, чем Англия

— Мы играем лучше, чем Англия. Мы обыграли их на групповом этапе (1:0), а значит, можем и сейчас. Мы хотим выиграть этот матч. Мы не думаем о том, что было в 1986-м, что нужно превзойти этот результат.

Это было другое время, мы просто готовимся к матчу за третье место, и у нас своя история… Я всегда был поклонником английского футбола — Пол Скоулз Алан Ширер , я любил смотреть Match of the Day. У меня никогда не было шанса играть в Англии, но был бы рад сыграть против их команды, — цитирует Менье агентство «Р-Спорт».

Сборная Бельгии сыграет в матче за третье место чемпионата мира в России с командой Англии 14 июля в Санкт-Петербурге.