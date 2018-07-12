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Тома Менье: Сборная Бельгии играет лучше, чем Англия
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Тома Менье: Сборная Бельгии играет лучше, чем Англия 

Советский спорт 7 часов назад
— Мы играем лучше, чем Англия. Мы обыграли их на групповом этапе (1:0), а значит, можем и сейчас. Мы хотим выиграть этот матч. Мы не думаем о том, что было в 1986-м, что нужно превзойти этот результат.
Это было другое время, мы просто готовимся к матчу за третье место, и у нас своя история… Я всегда был поклонником английского футбола — Пол Скоулз, Алан Ширер, я любил смотреть Match of the Day. У меня никогда не было шанса играть в Англии, но был бы рад сыграть против их команды, — цитирует Менье агентство «Р-Спорт».
Сборная Бельгии сыграет в матче за третье место чемпионата мира в России с командой Англии 14 июля в Санкт-Петербурге.
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