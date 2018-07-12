Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет

Большая прибыльная тусовка

Начиная с 2014 года, когда состоялся его первый розыгрыш, Международный кубок чемпионов (МКЧ) хотя и был самым представительным и престижным среди всех предсезонных турниров, но все же был лишь одним из них. Так, некоторые его участники или вовсе другие клубы соперничали между собой на Кубке Ауди, Кубке Эмирейтс , азиатской Премьер-лиге или каких-то церемониальных матчах, победитель которого выигрывал символический трофей. В этом году три последних вышеуказанных первенства не будут проводиться по разным причинам, вместо чего в рамках МКЧ пройдут Футбольный саммит Ауди и Кубок Эйсебио — других турниров календарь не предусматривает.

Как и раньше, участниками Международного кубка чемпионов будут европейские команды, из которых кто-то сыграет на своем континенте, а кто-то отправится в Азию или США. Это помогает им заработать высокие доходы за счет фанатов в других странах, которые заполняют стадионы — в Америке или на Дальнем Востоке это чуть ли не единственная возможность вживую посмотреть на «Реал» , «Барселона» или « Манчестер Юнайтед ». Болельщики не только ходят на игры, но и активно тратят свои деньги на приобретение экипировки, а кто-то, впервые попав на чей-то матч, только начинает примыкать к среде фанатов того или иного клуба, а значит становится потенциальным покупателем его символики.

Где и когда состоится Международный кубок чемпионов 2018

В предыдущие два года турнир был разделен на три разных региона: США, Китай, Австралия в 2016 году и США, Китай, Сингапур и 2017-м году. В первые два года существования первенства оно проходило исключительно в Соединенных Штатах. Между тем, в 2018 году Китай заменен на несколько европейских стран: Швецию, Польшу, Австрию, Италию, Швейцарию, Испанию и Португалию. Европы и Сингапур примут 10 поединков, а США — 17, что вместе составит 27 матчей с участием 18 команд.

В отличие от прошлых лет, организаторы решили, что участники проведут по три игры, и чемпионом будет объявлен лишь один из них. Прежде клубы не всегда играли одинаковое число встреч, а победителем объявляли лучших среди коллективов, которые выступали в одном месте. Международный кубок чемпионов-2018 начнется 20 июля, а закончится 12 августа, после чего клубы приступят к официальным поединкам в своих национальных чемпионатах или еврокубках.

Участники Международного кубка чемпионов

В США выступать будут: «Милан», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Рома» и «Тоттенхэм». В Европе между собой посоперничают: «Арсенал» Лондон, «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Лион» и ПСЖ. В Сингапур играть отправятся: «Арсенал», «Атлетико», «Челси» и ПСЖ.

В рамках называемого Футбольного саммита Ауди сыграют:

«Бавария» — ПСЖ, 21 июля

«Ливерпуль» — «Боруссия», 22 июля

«Ювентус» — «Бавария», 25 июля

«Боруссия» — «Бенфика», 25 июля

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль», 25 июля

«Рома» — «Тоттенхэм», 25 июля

«Милан» — МЮ, 25 июля

«Атлетико» — «Арсенал», 26 июля

«Арсенал» — ПСЖ, 28 июля

«Бенфика» — «Ювентус», 28 июля

«Челси» — «Интер», 28 июля

«Бавария» — Манчестер Сити«, 28 июля

"Барселона" — «Тоттенхэм», 28 июля

ПСЖ — «Атлетико», 28 июля

МЮ — «Реал», 31 июля

"Тоттенхэм" — «Милан», 31 июля

"Барселона" — «Рома», 31 июля

В Кубке Эусебио состоятся следующие встречи:

"Бенфика" — «Лион», 1 августа

"Интер" — «Лион», 4 августа

"Реал" — «Ювентус», 4 августа

"Милан" — «Барселона», 4 августа

"Челси" — «Лион», 7 августа

"Реал" — «Рома», 7 августа

"Атлетико" — «Интер», 12 августа

Также отдельно выделены матчи:

"Манчестер Сити" — «Боруссия», 20 июля

МЮ — «Ливерпуль, 28 июля

'Арсенал' — 'Челси', 1 августа