Магомед Оздоев: Слухи об уходе Манчини повлияли на «Зенит» во второй половине сезона 

«В конце прошлого чемпионата говорили, что в »Зените» есть разделение на аргентинцев и всех остальных? Никогда такого не было. Нужно понимать, что ребята приехали из одной страны. Так что вполне естественно, что им легче даётся общение между собой. Не вижу никакой проблемы в том, что они постоянно вместе. У них один язык, им так удобнее.
Юрий Лодыгин: Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от Манчини
Что касается провала команды во второй части сезона, то было много факторов. Например, в матче с «Краснодаром» нам не повезло. Думаю, что и психология свою роль сыграла. Слухи о том, что Манчини уходит, тоже повлияли. В итоге всё накопилось в большой пузырь, который в какой-то момент лопнул. Это правда, что Манчини объявил игрокам об уходе перед матчем с Хабаровском. По крайней мере я услышал от него это перед игрой со СКА", — цитирует Оздоева Sport24.ru.
Ранее стало известно, что новым наставником «Зенита» стал российский специалист Сергей Семак.