Мейра: Россию можно только поздравить с изумительной организацией ЧМ по футболу

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Организация чемпионата мира по футболу 2018 года в России находится на прекрасном уровне, страну можно поздравить с успешным проведением турнира. Такое мнение журналистам высказал бывший защитник сборной Португалии и петербургского "Зенита" Фернанду Мейра.

Турнир стал первым домашним мировым первенством для России. Он начался 14 июня и завершится 15 июля финальным матчем в Москве на стадионе «Лужники». В настоящее время Мейра находится в Москве, где принимает участие в Суперкубке легенд, проходящем во дворце спорта «Мегаспорт».

"Здесь изумительно, организация действительно прекрасна. Есть все условия, чтобы комфортно посещать матчи, и я был на полуфинале Франция — Бельгия (1:0) в Санкт-Петербурге. Это фантастика, которая происходит на протяжении всего турнира. Остается только поздравить Россию с такой организацией чемпионата мира", — сказал Мейра.

В финале чемпионата мира сыграют команды Франции и Хорватии. «Я ожидаю отличную игру, сборные Франции и Хорватии проводят потрясающий турнир. Сейчас они стали двумя лучшими командами в мире, поэтому нас ждет интересная игра. У них замечательные футболисты, будет захватывающее противостояние», — добавил бывший футболист сборной Португалии.

Финальный матч мирового первенства стартует в 18:00 мск в воскресенье. Встреча за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге. Бронзовые медали разыграют команды Бельгии и Англии, начало — 17:00 мск.