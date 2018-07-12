Махрез сделал заявление о своей позиции в «Манчестер Сити»

Алжирский полузащитник Рияд Махрез прокомментировал свою будущую позицию в «Манчестер Сити».

"Сити" проделали блестящую работу в прошлом сезоне, побив все рекорды в Премьер-лиге.

Что касается моей позиции на поле, то я не задумывался об этом, так как очень уверен в себе.

Стоимость моего трансфера? Сейчас цены на футболистов очень высоки во всех странах. Это никак не повлияет на меня", — приводит слова Махреза The Independent

Напомним, что 27-летний Махрез обошелся «Манчестер Сити» в 68 миллионов евро. Хавбек предпочитает действовать на правом фланге атаки, но также может сыграть слева и в центре полузащиты.