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Махрез сделал заявление о своей позиции в «Манчестер Сити»
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Махрез сделал заявление о своей позиции в «Манчестер Сити» 

Soccer News 7 часов назад
Алжирский полузащитник Рияд Махрез прокомментировал свою будущую позицию в «Манчестер Сити».
"Сити" проделали блестящую работу в прошлом сезоне, побив все рекорды в Премьер-лиге.
Что касается моей позиции на поле, то я не задумывался об этом, так как очень уверен в себе.
Стоимость моего трансфера? Сейчас цены на футболистов очень высоки во всех странах. Это никак не повлияет на меня", — приводит слова Махреза The Independent.
Напомним, что 27-летний Махрез обошелся «Манчестер Сити» в 68 миллионов евро. Хавбек предпочитает действовать на правом фланге атаки, но также может сыграть слева и в центре полузащиты.
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