Саутгейт отверг идею проведения парада по случаю выхода англичан в полуфинал ЧМ-2018

ТАСС , 13 июля. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт выступил против проведения торжественной встречи команды и парада по возвращении домой с чемпионата мира в связи с выходом в полуфинал. Об этом сообщает в пятницу газета Times.

Тренер англичан полагает, что подобные торжества нецелесообразны после поражения от сборной Хорватии в полуфинале (1:2 доп. вр.). Не следует повторять, по мнению Саутгейта, события 1990 года, когда 200 тыс. человек встречали англичан после поражения в полуфинале от команды ФРГ (1:1, 3:4 по пенальти). По прибытии в аэропорт Лутон футболисты проехали в открытом двухэтажном автобусе перед фанатами.

В Великобритании уже разработаны, по данным «Таймс», планы торжественной встречи сборной Англии, которую намечалось провести на Трафальгарской площади в случае выхода англичан в финал ЧМ-2018. Теперь же предлагается устроить прием для футболистов.

С идеей подобного мероприятия выступила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй . По словам ее официального представителя, глава кабинета надеется организовать футболистам прием на Даунинг-стрит, 10. «Мы определенно хотели бы провести прием для английской футбольной команды, которая так хорошо выступила в России, и мы собираемся обсудить это с Футбольной ассоциацией Англии», — говорится в заявлении премьера.

Матч Англия — Хорватия собрал рекордную телеаудиторию

Причем такое мероприятие, как ожидается, состоится осенью. Теперь же большинство игроков поедут на отдых, а затем соберутся в составе своих клубов для подготовки к новому сезону. Сборная Англии возвратится на родину в воскресенье, на следующий день после матча за третье место с командой Бельгии.

Рекордное с 1997 года количество зрителей в Великобритании смотрело трансляцию матча сборной Англии против команды Хорватии на московском стадионе «Лужники». В среднем за игрой англичан следили 24,3 млн телезрителей. Пик просмотра пришелся на 21:30 — 21:35 местного времени, когда на телеканале ITV в заключительные моменты матча было зафиксировано 26,6 млн человек, или 84% телевизионной аудитории.

В 1997 году за похоронами принцессы Дианы наблюдали по ТВ 32 млн человек. Большее число телезрителей — 32,3 млн — было отмечено только в 1966 году, когда англичане стали на родине чемпионами мира.

В финале турнира в воскресенье встретятся сборные Франции и Хорватии.