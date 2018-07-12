Вызов для меня: тренер сборной Англии рассказал о мотивации команды на матч за третье место ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, как он будет настраивать футболистом на матч за третье место Чемпионата Мира-2018 против Бельгии.

"Мы хотим победить в субботу, в этом нет никаких сомнений. Каждый раз, когда мои игроки надевают футболки национальной команды, они хотят показать максимум. Будет сложно сейчас справиться с давлением и морально подготовить команду к встрече с Бельгией. Это станет для меня вызовом", — приводят слова Саутгейта российские СМИ.

Напомним, что Бельгия и Англия уже играли на ЧМ-2018. В матче группового этапа бельгийцы победили со счетом 1:0.

Матч за третье место ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии состоится 14 июля.