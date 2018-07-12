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«Уфа» проиграла «Мюнхену»​
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«Уфа» проиграла «Мюнхену»​ 

LiveSport.Ru 7 часов назад
Футбольный клуб «Уфа» в товарищеском матче на тренировочных сборах проиграла немецкому «Мюнхену» со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече был забит на 81-й минуте.
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