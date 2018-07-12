«Уфа» проиграла «Мюнхену»​

Футбольный клуб «Уфа» в товарищеском матче на тренировочных сборах проиграла немецкому «Мюнхену» со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече был забит на 81-й минуте.