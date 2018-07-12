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Около 15 тыс. иностранных болельщиков посетили Химки с начала ЧМ-2018
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Около 15 тыс. иностранных болельщиков посетили Химки с начала ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Около 15 тыс. иностранных болельщиков посетили Химки с начала чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За время проведения главного спортивного события этого года — чемпионата мира по футболу, подмосковные Химки посетили около 15 тыс. иностранных болельщиков. Для иностранцев были организованы различные развлекательные мероприятия, ориентироваться гостям помогали 300 волонтеров. Кроме того, центральные улицы Химок украшали главные символы чемпионата, все желающие смогли сделать снимки в специальной фотозоне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед началом проведения ЧМ-2018 в Химках были проведены масштабные работы по благоустройству. Подготовились к приему гостей также крупные предприятия общественного питания — они разработали меню на английском и испанском языках. Дорожные знаки с названиями улиц и объектов в Химках переведены на английский язык. Волонтерский корпус в Химках на время мундиаля включал 300 специально подготовленных добровольцев, 100 из которых владеют иностранными языками.
«В преддверии мундиаля в Химках был реконструирован стадион «Родина». В ходе реконструкции были выполнены работы по обустройству натурального газона с автоматической системой полива, капитальному ремонту и укреплению несущих конструкций главной трибуны стадиона, замене всех инженерных систем. В результате перепланировки в подтрибунном пространстве появился пресс-центр, вмещающий 100 представителей СМИ», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, на время проведения чемпионата для иностранных гостей и болельщиков были организованы развлекательные программы. Центральные улицы Химок украшали главные символы чемпионата, все желающие смогли сделать снимки в специальной фотозоне.
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