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Бразильский футболист Лима признался, что «Локомотив» навсегда остался в его сердце
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Бразильский футболист Лима признался, что «Локомотив» навсегда остался в его сердце 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» навсегда остался в сердце бразильского полузащитника Франсиско Лимы, который в составе столичной команды выиграл чемпионат (2004) и Суперкубок (2005) России. Об этом он сообщил ТАСС.
В настоящее время Лима находится в Москве, где выступает в рамках Суперкубка легенд. За игровую карьеру бразилец защищал цвета двух столичных команд — «Локомотива» и «Динамо».
"Локомотив" навсегда остался в моем сердце, это был важный этап моей жизни и карьеры. Мне довелось выступать в команде под руководством великого тренера [Юрия Семина]. Я до сих поддерживаю связь с Юрием Павловичем, даже вчера мы общались. Считаю, он вовремя вернулся в команду, это правильное решение", — сказал 47-летний Лима.
Лима выступал за «Локомотив» с 2004 по 2006 год. В составе команды он провел 48 матчей.
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