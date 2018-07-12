Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед началом финала ЧМ

Российская топ-модель Наталья Водянова вместе с немецким защитником Филиппом Ламом вынесут кубок мира перед финальный матчем мирового первенства в России. Об этом сообщает ТАСС.

Лам являлся капитаном сборной Германии, в составе которой в 2014 году выиграл чемпионат мира в Бразилии.

На прошедшем мундиале трофей на поле вынесли чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Карлес Пуйоль и бразильская топ-модель Жизель Бюндхен

Финальный матч мирового первенства 2018 года состоится 15 июля между сборными Франции и Хорватии.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Водянова стала послом Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу — 2018.