Терри поблагодарил Конте за совместную работу в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поблагодарил главного тренера команды Антонио Конте за совместную работу.

Напомним, ранее стало известно, что руководство лондонского клуба отправило 48-летнего специалиста в отставку.

«Люблю этого человека. Спасибо за всё, босс. В то время, которое должно было стать самым трудным сезоном в моей карьере, Антонио был честным и уважительным. Мне нравилось работать с ним и учиться у него. Спасибо за всё, босс», — написал Терри.

Фото доступно на официальной странице Джона Терри в социальной сети «Инстаграм».