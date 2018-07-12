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Терри поблагодарил Конте за совместную работу в «Челси»
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Терри поблагодарил Конте за совместную работу в «Челси» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник «Челси» Джон Терри на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поблагодарил главного тренера команды Антонио Конте за совместную работу.
Напомним, ранее стало известно, что руководство лондонского клуба отправило 48-летнего специалиста в отставку.
«Люблю этого человека. Спасибо за всё, босс. В то время, которое должно было стать самым трудным сезоном в моей карьере, Антонио был честным и уважительным. Мне нравилось работать с ним и учиться у него. Спасибо за всё, босс», — написал Терри.
Фото доступно на официальной странице Джона Терри в социальной сети «Инстаграм».
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