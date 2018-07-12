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«Краснодар» победил «Штурм»
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«Краснодар» победил «Штурм» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
«Краснодар» в товарищеском матче победил «Штурм» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маурисиу Перейра.
Напомним, «Краснодар» проходит сборы в Австрии с 6 по 21 июля. 20 и 21 июля «быки» сыграют с «Оренбургом» и «Бешикташем».
Товарищеский матч
"Штурм" — «Краснодар» — 0:1 (0:0)
Гол: Перейра, 60 (0:1).
"Краснодар": Крицюк, Петров (Грицаенко, 76), Мартынович, Шишкин, Рамирес (Калинин, 74), Стоцкий (Голубев, 73), Каборе (Черников, 76), Перейра (Жигулев, 67), Мамаев (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Катрич, 76), Игнатьев (Уткин, 76).
Судья: ЧОЧИРКА.
12 июля. Гросклайн. Стадион «Grossklein». 1500 зрителей.
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