«Краснодар» победил «Штурм»

«Краснодар» в товарищеском матче победил «Штурм» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маурисиу Перейра.

Напомним, «Краснодар» проходит сборы в Австрии с 6 по 21 июля. 20 и 21 июля «быки» сыграют с «Оренбургом» и «Бешикташем».

Товарищеский матч

"Штурм" — «Краснодар» — 0:1 (0:0)

Гол: Перейра, 60 (0:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров (Грицаенко, 76), Мартынович, Шишкин, Рамирес (Калинин, 74), Стоцкий (Голубев, 73), Каборе (Черников, 76), Перейра (Жигулев, 67), Мамаев (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Катрич, 76), Игнатьев (Уткин, 76).

Судья: ЧОЧИРКА.

12 июля. Гросклайн. Стадион «Grossklein». 1500 зрителей.