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СМИ: «ПСЖ» взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии, чтобы удержать Неймара
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СМИ: «ПСЖ» взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии, чтобы удержать Неймара 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
«ПСЖ» стремится не допустить ухода нападающего Неймара в другой клуб. Для этого парижский клуб взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии Бруно Мацциотти, сообщает AS.
Мацциотти работает с Неймаром в рамках сборной, он лучше других осведомлен о характере и лечении травмы лодыжки, которую 26-летний бразилец получил во время февральского матча с «Марселем» (3:0).
Ранее сообщалось, что в трансфере форварда крайне заинтересован "Реал", расставшийся с нападающим Криштиану Роналду.
В минувшем сезоне Неймар провел 30 матчей в составе «ПСЖ» и забил 29 голов.
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