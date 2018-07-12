СМИ: «ПСЖ» взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии, чтобы удержать Неймара

«ПСЖ» стремится не допустить ухода нападающего Неймара в другой клуб. Для этого парижский клуб взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии Бруно Мацциотти, сообщает AS.

Мацциотти работает с Неймаром в рамках сборной, он лучше других осведомлен о характере и лечении травмы лодыжки, которую 26-летний бразилец получил во время февральского матча с «Марселем» (3:0).

В минувшем сезоне Неймар провел 30 матчей в составе «ПСЖ» и забил 29 голов.