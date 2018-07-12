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Болт собирается приехать в Москву на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия
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Болт собирается приехать в Москву на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт собирается посетить финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии.
Об этом легкоатлет сообщил в своём «инстаграме», опубликовав фотографию в компании приятелей, одним из которых является бывший защитник «Болтона» и сборной Ямайки Рикардо Гарднер.
Матч Франция — Хорватия пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Усэйна Болта.
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