Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт собирается посетить финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии.
Об этом легкоатлет сообщил в своём «инстаграме», опубликовав фотографию в компании приятелей, одним из которых является бывший защитник «Болтона» и сборной Ямайки Рикардо Гарднер.
Матч Франция — Хорватия пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Усэйна Болта.