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Тренер Далич: для Хорватии финал чемпионата мира — уже большое достижение
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Тренер Далич: для Хорватии финал чемпионата мира — уже большое достижение 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал попадание своей команды в финал чемпионата мира. По словам наставника, само участие «шашечных» в решающем поединке является большим достижением.
"Нашей стране скоро предстоит проводить домашние встречи Лиги наций, а у нас нет нормального стадиона, — приводит слова Далича РИА Новости. — Несмотря на это, наши футболисты добиваются результата и дарят радость стране. Мы гордимся этим. Футбол очень важен и популярен в Хорватии, и мы уже добились очень многого. Поэтому для нашей страны даже сам выход в финал уже является огромным достиженим".
Напомним, что в полуфинале хорватские футболисты со счетом 2:1 обыграли англичан. В финальной встрече подопечные Далича поборются за звание чемпиона мира со сборной Франции. Игра состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале «Россия 1».
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