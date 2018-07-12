Тренер Далич: для Хорватии финал чемпионата мира — уже большое достижение

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал попадание своей команды в финал чемпионата мира. По словам наставника, само участие «шашечных» в решающем поединке является большим достижением.

"Нашей стране скоро предстоит проводить домашние встречи Лиги наций, а у нас нет нормального стадиона, — приводит слова Далича РИА Новости . — Несмотря на это, наши футболисты добиваются результата и дарят радость стране. Мы гордимся этим. Футбол очень важен и популярен в Хорватии, и мы уже добились очень многого. Поэтому для нашей страны даже сам выход в финал уже является огромным достиженим".

Напомним, что в полуфинале хорватские футболисты со счетом 2:1 обыграли англичан. В финальной встрече подопечные Далича поборются за звание чемпиона мира со сборной Франции. Игра состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале «Россия 1».