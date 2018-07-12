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Почему Иван III пил из кубка в виде петуха
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Почему Иван III пил из кубка в виде петуха 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
Пить по-царски, значит пить из кубка. Напиток в этом случае уходит на второй план. Главное — сосуд. Главное — форма и материал.
Русские цари ревностно относились к сосудам для пития: абы из чего пить не стали. Это был не просто каприз. В средние века русской истории монархи знали, что порой форма важнее содержания. Тогда люди верили, что правильно созданный сосуд способен преобразить любой напиток и даже нейтрализовать яд. Мастера по кубкам ценились на вес золота. Секрета мастерства хранились строго и передавались из поколения в поколение.
Ковш царя Михаила Романов
Кубок «Рог изобилия». Дар короля Швеции царю Алексею Михайловичу
Кубок-«дыня». Дарь царю Михаилу Романову от короля Дании
Кубок Бориса Годунова
Кубок в виде скульптуры орла
Кубок «потешный»
Хрустальный кубок Лжедмитрия I  Кубок с кокосовым орехом
Кубок гамбургских мастеров
Считалось, что правильно изготовленный сосуд способен преобразовать напиток в целительное средство. В царском кубке не было ни одного случайного, «бесполезного», украшения. Золото преображало вкус напитка, серебро очищало от скверны. Яшма заряжала мужской силой. Сапфир в сочетании с изумрудом призваны были нейтрализовать яд.
Большое значение предавалось форме, образу, сосуда. Так, государь Иван III пил из кубка в виде петуха. В русском древнем символизме этой птице приписывались храбрость, плодовитость и способность отгонять демонов. А самое главное, считалось, что человек, пьющий из «петушиного» сосуда, никогда не пьянеет…
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