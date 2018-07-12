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Александр Шпрыгин: «Если хорватский баннер — чей-то пиар, то это перебор»
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Александр Шпрыгин: «Если хорватский баннер — чей-то пиар, то это перебор» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал расследование "Царьград ТВ". В материале говорится, что Баннер со словами «Спасибо, Россия», появившийся на матче 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии (2:1 дополнительное время), мог быть сделан не хорватскими болельщиками.
— Возможно, что баннер с надписью: «Спасибо, Россия» делали не хорваты? — вопрос Шпрыгину. — Запросто. Достаточно растянуть баннер, пройти и все скажут, что это болельщики перед ЧМ подготовили перформанс. Кто заказчик и исполнитель, не знаю, но кто-то заинтересован, чтобы была слишком миролюбивая обстановка.
Если это сделали пусть даже не болельщики, но по национальности хорваты, то это благородный поступок, если это чья-то попытка придать миролюбия непонятно для чего и зачем, то я думаю, что это, мягко говоря, некрасиво. Зачем делать всё слишком шелковым, жизнь многогранна и разнообразна. Если это чей-то пиар для того, чтобы обстановку ЧМ в России сделать без сучка и задоринки, то это перебор. Жизнь не бывает только белой и пушистой. Это совершенно лишнее, честно говорю. (Арман МКРТЧЯН)
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