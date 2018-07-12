Дмитрий Калинин: «Не вижу проблем в том, что „Спартак“ будет делить арену с ЦСКА»

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин рассказал, чем занимался во время отпуска, а также подчеркнул: нет никаких проблем в том, что в следующем сезоне «Спартак» будет делить арену с ЦСКА.

— Отпуск провёл с семьей дома в Подмосковье. Сколько килограммов скинул? Да я и не набирал, — цитирует Калинина официальный сайт «Спартака». — К сезону начал готовиться в отпуске. Крутил велосипед, бегал на природе. Затем постепенно увеличивал нагрузки и занимался с тренером.

Давно уже научился чувствовать свой организм — когда добавить, когда увеличить нагрузки. Но самостоятельная подготовка летом хороша тем, что можешь взять выходной в любой момент.

Стал ли «Спартак» сильнее? Не люблю отвечать на подобные вопросы. Сезон начнется, и он все покажет. Поживем — увидим. Не надо забегать вперёд. Из новичков выделю Илью Зубова Андрея Кутейкина , с которыми мы вместе играли.

Не вижу никаких проблем в том, что в следующем сезоне «Спартак» будет делить арену с ЦСКА. Главное, чтобы было комфортно болельщикам. Нас, хоккеистов, там всё устраивает.