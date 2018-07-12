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«ПСЖ» предложил «Баварии» 35 млн евро за Боатенга
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«ПСЖ» предложил «Баварии» 35 млн евро за Боатенга 

SPORT24.ru 6 часов назад
Защитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации culturepsg.com, новый главный тренер парижского клуба Томас Тухель хочет время от времени играть в три центральных защитника, потому попросил руководство команды приобрести центрдефа.
Сообщается, что «ПСЖ» уже успел предложить «Баварии» 35 млн евро за игрока сборной Германии. Сам Боатенг, которому в Париже готовы платить 8 млн евро в год, по слухам, заинтересован в переходе в мюнхенский клуб. Стоит отметить, что руководство «Баварии» ранее отметило, что клуб готов продать Боатенга при наличии интересного предложения.
В «ПСЖ», если с «Баварией» и Боатенгом договориться не удастся, также рассматривают кандидатуры Алекса Сандро («Ювентус») и Леонардо Бонуччи («Милан»).
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