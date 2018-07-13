Жена Овечкина — о Кубке Стэнли в Москве: это были наикрутейшие два дня!

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия подвела итоги пребывания Кубка Стэнли в Москве.

«Это были наикрутейшие два дня! Спасибо всем кто разделил с нами эту радость. Фотографий пришло много, поэтому ближайшее время будет небольшой спам», — написала она в своём «инстаграме».

Фото можно также посмотреть в «инстаграме» Анастасии Овечкиной.

Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Днём 8 июля капитан «столичных» незапланированно посетил с ним Красную площадь, а вечером завершил празднование вечеринкой.