«Ростов» продлил контракт с защитником сборной Исландии

Футболист сборной Исландии Рагнар Сигурдссон продлил соглашение с «Ростовом» на два года.

32-летний Сигурдссон перешел в «Ростов» в зимнее трансферное окно. В весенней части сезона центральный защитник провел за желто-синих девять матчей.

На чемпионате мира — 2018 Сигурдссон провел за свою национальную команду три матча на групповом этапе.

”Мы желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке. Добро пожаловать в желто-синюю семью!”, — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».