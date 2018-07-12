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«Ростов» продлил контракт с защитником сборной Исландии
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«Ростов» продлил контракт с защитником сборной Исландии 

SPORT24.ru 6 часов назад
Футболист сборной Исландии Рагнар Сигурдссон продлил соглашение с «Ростовом» на два года.
32-летний Сигурдссон перешел в «Ростов» в зимнее трансферное окно. В весенней части сезона центральный защитник провел за желто-синих девять матчей.
На чемпионате мира — 2018 Сигурдссон провел за свою национальную команду три матча на групповом этапе.
”Мы желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке. Добро пожаловать в желто-синюю семью!”, — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
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