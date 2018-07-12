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«Чикаго» обменял контракт Хоссы в «Аризону»
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«Чикаго» обменял контракт Хоссы в «Аризону» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
«Аризона» приобрела у «Чикаго» контракт нападающего Мариана Хоссы, информирует пресс-служба «койтов». Также «Аризона» получила нападающего Винни Хиностроза, защитника Джордана Остерла и выбор в третьем раунде драфта-2019.
В «Чикаго» отправились нападающие Маркус Крюгер, Джордан Малетта и Маккензи Энтуисл, защитник Эндрю Кэмпбелл, а также выбор в пятом раунде драфта-2019. «Чикаго» обменял контракт Хоссы, чтобы освободить место в платежной ведомости. 39-летний словак пропустил сезон-2017/18 из-за заболевания кожи, которое стало следствием аллергии на хоккейную экипировку. Хосса в результате завершил карьеру, хотя по контракту у него оставалось еще три года с кэпхитом 5,25 миллионов долларов. Реальная зарплата нападающего за каждый сезон должна составлять 1 миллион.
Всего в НХЛ нападающий провел 1309 матчей, набрав 1134 (525+609) очка. Словацкий форвард является обладателем трех Кубков Стэнли.
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